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12:29   4 Сентября 2019
Россия

Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС

Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин готов начать первый раунд переговоров по зоне свободной торговли между Россией, Индией и странами Евразийского экономического союза.

Путин выразил уверенность, что с созданием зоны откроются дополнительные возможности для расширения товарных потоков.

«Это наша общая цель и в ближайшее время состоится первый раунд переговоров по выработке соответствующего соглашения», — заявил президент.

Глава РФ отметил, что Россия готова продлить с Индией программу двустороннего военно-технического сотрудничества до 2030 года. 

Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС

Российский лидер предложил индийским энергокомпаниям поучаствовать в реализации проектов РФ по сжиженному природному газу  — Дальневосточный СПГ и «Арктик СПГ-2».  Сейчас индийской стороне принадлежит 20% в проекте «Сахалин -1».

Ранее сообщалось, что индийский премьер-министр Нарендра Моди принял приглашение посетить Москву в мае 2020 года на 75-ю годовщину Дня Победы. Путин также сообщил, что в Кремле состоится церемония вручения Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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