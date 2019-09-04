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12:45   4 Сентября 2019
Россия

Россия и Индия интенсифицируют взаимодействие с Китаем

Россия и Индия интенсифицируют взаимодействие с Китаем

Власти России и Индии намерены интенсифицировать взаимодействие с Китаем. Об этом сообщается в заявлении российского лидера Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди по итогам встречи на полях Восточного экономического форума.

В сообщении говорится, что стороны планируют активно противодействовать расширению односторонних санкций, бороться с терроризмом и другими угрозами, а также искать общие подходы на тему актуальных вопросов глобальной повестки дня, акцентируя внимание на приверженности международному праву. Кроме того, стороны намерены и дальше на регулярной основе проводить встречи на высшем уровне среди глав МИД и представителей других ведомств.

Ранее в рамках Восточного экономического форума премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву 9 мая 2020 года. Форум проходит в эти дни во Владивостоке. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#путин #политика #моди #вэф

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