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12:17   4 Сентября 2019
Россия

Премьер Индии приедет в Москву на День Победы в 2020 году

Премьер Индии приедет в Москву на День Победы в 2020 году

Индийский премьер Нарендра Моди принял приглашение посетить Москву в мае 2020 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Факт приезда Моди подтвердил российский лидер Владимир Путин по результатам переговоров с премьером Индии.

Владимир Путин поблагодарил Нарендру Моди за принятие приглашения совершить визит в Россию на 9 мая 2020 года.

Восточный экономический форум проходит в эти дни во Владивостоке. Он стартовал 4 сентября и продлится до 6 числа включительно. В ходе своего визита индийский премьер посетил завод «Звезда» и поблагодарил Владимира Путина за приглашение на предприятие. Ранее стало известно, что премьер-министра Индии Нарендру Моди наградят орденом Андрея Первозванного. Церемония состоится в Кремле.

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Автор: Ольга Воскресенская
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