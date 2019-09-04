Премьер Индии приедет в Москву на День Победы в 2020 году

Индийский премьер Нарендра Моди принял приглашение посетить Москву в мае 2020 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Факт приезда Моди подтвердил российский лидер Владимир Путин по результатам переговоров с премьером Индии.

Владимир Путин поблагодарил Нарендру Моди за принятие приглашения совершить визит в Россию на 9 мая 2020 года.

Восточный экономический форум проходит в эти дни во Владивостоке. Он стартовал 4 сентября и продлится до 6 числа включительно. В ходе своего визита индийский премьер посетил завод «Звезда» и поблагодарил Владимира Путина за приглашение на предприятие. Ранее стало известно, что премьер-министра Индии Нарендру Моди наградят орденом Андрея Первозванного. Церемония состоится в Кремле.