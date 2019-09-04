Фильм Фрэнсиса-Сантьяго «Русская рулетка» осветит проблемы «Умного голосования» Навального

Американский режиссер Мигель Фрэнсис-Сантьяго представит документальный фильм с говорящим названием «Русская рулетка», который рассказывает о последствиях тактики «за кого угодно, кроме «Единой России» на примере Владимирской области.

Напомним, что в прошлом году жители региона консолидировано выступили против главы-единоросса Светланы Орловой, выбрав на место губернатора Владимира Сипягина, представляющего ЛДПР. Всего за десять месяцев в области ликвидировали крупнейшие промышленные предприятия, дававшие работу, случился коллапс в областях медицины и дорожного строительства, а также был потерян всероссийский форум «Территория смыслов», приносивший инвестиции. И это лишь малая часть списка.

Режиссер через фильм в полной мере покажет зрителю, какое будущее ждет Россию, если она выберет проект «умного голосования». Здесь представлены противоположные мнения местных политиков, экспертов и журналистов.

«Я — русский американец. Я прожил всю свою жизнь между двумя сверхдержавами. Я знаю, что такое демократия, у меня есть, с чем сравнить. «Русская рулетка» — это моя попытка понять, что за новую демократию предлагают русскому народу, и к какому итогу может привести выбор «за кого угодно, только не за кандидата от «Единой России», — говорит автор «Русской рулетки».

Фрэнсис-Сантьяго рекомендовал ознакомиться с его трудом перед тем, как сделать выбор в единый день голосования — 8 сентября.

Напомним, что за «Умное голосование» активно агитирует блогер Алексей Навальный, ведь это его проект. Накануне, 3 сентября, секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина отметила, что ведомство намерено изучить его на соответствие закону.

Причина в том, что УГ основано, в частности, на социальных опросах, как утверждают «навальнисты». Однако законодательство запрещает публиковать данные соцопросов и прогнозы выборных мероприятий за пять дней до дня голосования, то есть в данном случае с 3 сентября.

Ряд экспертов, политиков, журналистов и даже соратников блогера сомневаются в удачности проекта Навального. Так, беглый олигарх Михаил Ходорковский, поддерживающий «оппозицию», назвал «Умное голосование» предательством. Писатель Дмитрий Лекух и журналист Леся Рябцева уверены, что проект — не более чем мошеннический инструмент, который позволит ФБК заработать денег на отдых. Политолог и член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев и вовсе думает, что Навальный делится данными зарегистрировавшихся на портале с ФСБ.