Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пафмилова отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборы

Пафмилова отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборы

 Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС

Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС
Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

 Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины

Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины
Умер фотограф Питер Линдберг

Умер фотограф Питер Линдберг

 Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне

Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне
Пафмилова отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборы

Пафмилова отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборы

 Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС

Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС
Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

 Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины

Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины
Умер фотограф Питер Линдберг

Умер фотограф Питер Линдберг

 Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне

Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне
12:04   4 Сентября 2019
Весь мир

Рекордные 1,3 тонны героина изъяли в Великобритании

Рекордные 1,3 тонны героина изъяли в Великобритании

Полиция Великобритании изъяла партию героина весом в 1,3 тонны. Стоимость наркотиков оценивается в 145 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Bild в среду, 4 сентября.

Отмечается, что героин нашли на контейнеровозе MV Gibraltar, когда он вошел в порт Филикстоу 30 августа. По прибытии судно обыскали. Пачки с героином оказались спрятаны в полотенца и банные халаты. Всего правоохранители обнаружили 1297 кг героина.

После изъятия крупной партии контейнер вернули обратно, чтобы отследить пункт назначения. MV Gibraltar прибыл в бельгийский Антверпен, где в ходе совместной операции с полицией Бельгии задержали четырех человек.

Отмечается, что найденная партия — крупнейшая в Великобритании и одна из самых крупных в Европе.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #героин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...