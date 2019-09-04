Рекордные 1,3 тонны героина изъяли в Великобритании

Полиция Великобритании изъяла партию героина весом в 1,3 тонны. Стоимость наркотиков оценивается в 145 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Bild в среду, 4 сентября.

Отмечается, что героин нашли на контейнеровозе MV Gibraltar, когда он вошел в порт Филикстоу 30 августа. По прибытии судно обыскали. Пачки с героином оказались спрятаны в полотенца и банные халаты. Всего правоохранители обнаружили 1297 кг героина.

После изъятия крупной партии контейнер вернули обратно, чтобы отследить пункт назначения. MV Gibraltar прибыл в бельгийский Антверпен, где в ходе совместной операции с полицией Бельгии задержали четырех человек.

Отмечается, что найденная партия — крупнейшая в Великобритании и одна из самых крупных в Европе.