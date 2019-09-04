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12:11   4 Сентября 2019
Россия

ФЗНЦ призвал защищать силовиков от происков «оппозиции»

ФЗНЦ призвал защищать силовиков от происков «оппозиции»

Фонд защиты национальных ценностей направил 472 заявления со ссылками на публикации, нарушающие закон. Однако Генеральная прокуратура проигнорировала не только оскорбление государственных символов, но и угрозы, поступающие силовикам. Из 566 выявленных оскорбительных публикаций правоохранители заблокировали только 31. Об этом 4 сентября говорится в статье на сайте Фонда. 

После серии незаконных митингов в столице в Telegram был создан бот «Преступления Путина». Создатели бота собирают и копят массив данных о правонарушениях полицейских, незаконно распространяя информацию, которая связана с личной или семейной тайной. Кроме этого, действия авторов можно расценить как подстрекательство к преступлениями.

Из-за позиции руководства Telegram таких лиц сложно привлечь к ответственности. Однако силовики уже доказали, что могут наказать за нарушение закона владельцев Telegram-каналов, достаточно вспомнить о задержании автора канала «Устинов троллит». 

Пассивность руководства МВД вызывает обеспокоенность, ведь охраняющие порядок на улицах Москвы полицейские тоже нуждаются в защите. Оппозиция незаконно собирает данные о силовиках и подстрекает людей совершать против них преступления. Фонд предлагает пользователям жаловаться на компании, которые размещают в социальном медиа рекламные посты. Так, они могут призвать отказаться от сотрудничества с мессенджером Павла Дурова и хотя бы немного повлиять на ситуацию. Этот метод борьбы очень часто используется на Западе, причем весьма успешно.

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Автор: Олег Королев
#россия #оппозиция #политика #общество #фзнц

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