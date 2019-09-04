Фонд защиты национальных ценностей направил 472 заявления со ссылками на публикации, нарушающие закон. Однако Генеральная прокуратура проигнорировала не только оскорбление государственных символов, но и угрозы, поступающие силовикам. Из 566 выявленных оскорбительных публикаций правоохранители заблокировали только 31. Об этом 4 сентября говорится в статье на сайте Фонда.

После серии незаконных митингов в столице в Telegram был создан бот «Преступления Путина». Создатели бота собирают и копят массив данных о правонарушениях полицейских, незаконно распространяя информацию, которая связана с личной или семейной тайной. Кроме этого, действия авторов можно расценить как подстрекательство к преступлениями.

Из-за позиции руководства Telegram таких лиц сложно привлечь к ответственности. Однако силовики уже доказали, что могут наказать за нарушение закона владельцев Telegram-каналов, достаточно вспомнить о задержании автора канала «Устинов троллит».

Пассивность руководства МВД вызывает обеспокоенность, ведь охраняющие порядок на улицах Москвы полицейские тоже нуждаются в защите. Оппозиция незаконно собирает данные о силовиках и подстрекает людей совершать против них преступления. Фонд предлагает пользователям жаловаться на компании, которые размещают в социальном медиа рекламные посты. Так, они могут призвать отказаться от сотрудничества с мессенджером Павла Дурова и хотя бы немного повлиять на ситуацию. Этот метод борьбы очень часто используется на Западе, причем весьма успешно.