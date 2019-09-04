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12:06   4 Сентября 2019
Россия

«Краса Росгвардии» Анна Храмцова пострадала от автохама

«Краса Росгвардии» Анна Храмцова пострадала от автохама

Победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова пострадала от автохама. Девушка вместе с ребенком шла по парковке торгового центра, когда ее чуть не сбил мужчина на белой иномарке, пишет «360».

Вечером 3 сентября Храмцова вместе с дочкой шли после мероприятия из торгового центра в Екатеринбурге. Сзади подъехала белая машина. Водитель посигналил. Анна оттолкнула ребенка в сторону, тем временем мужчина продолжал ехать. По словам девушки, машина задела ее по ягодицам, а сама она ударилась рукой о боковое зеркало. Тогда мужчина выскочил из машины и начал оскорблять Анну.

«Я испугалась за ребенка, ребенок испугался за меня. Я быстро посадила его в авто и пыталась заснять какие-то данные про этого человека. Достала телефон. Словесный понос его продолжался, он продолжал на меня нападать, я молчала», — рассказала Храмцова.

Автохам какое-то время походил туда-сюда и ушел. Анна засняла инцидент на видео и выложила в соцсети.

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Автор: Виктория Разумовская
#екатеринбург #росгвардия #автохам

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