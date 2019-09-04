Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью ФАН заявил, что публикации Bloomberg в основном носят заказной характер, поэтому американское агентство использовали как катализатор протестных движений в Габоне. Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что габонского лидера Али бен Бонго Ондимбу якобы госпитализировали в Лондоне после участия в торжественных мероприятиях.

По информации агентства, у 60-летнего президента «ухудшилось здоровье», поэтому его осматривали врачи лондонской больницы. Срочная госпитализация потребовалась менее чем через год после того, как в октябре 2018 года Али бен Бонго Ондимба перенес инсульт во время визита в Саудовскую Аравию.

Сразу после сообщения Bloomberg о госпитализации президента Габоны члены организации African Observatory в социальной сети Twitter начали нагнетать обстановку и опубликовали пост с призывом для габонцев, которые живут в Великобритании, отправить Ондимбу обратно на родину, чтобы его лечили так же, как и остальных налогоплательщиков.

Официальный представитель габонского лидера опроверг информацию Bloomberg о госпитализации президента. По его словам, Али бен Бонго Ондимба взял краткосрочный отпуск, поэтому отдыхает в лондонской резиденции, но скоро вернется на родину.

Политолог Владимир Брутер объяснил, что Габон для Запада — образец африканской демократии. По его словам, западные страны вряд ли интересует проведение реальной революции в Габоне, однако как раз через Bloomberg американские и британские элиты могут «раскачивать лодку» в африканской стране, чтобы исполнить план по переходу власти.