Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью ФАН заявил, что публикации Bloomberg в основном носят заказной характер, поэтому американское агентство использовали как катализатор протестных движений в Габоне. Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что габонского лидера Али бен Бонго Ондимбу якобы госпитализировали в Лондоне после участия в торжественных мероприятиях.

По информации агентства, у 60-летнего президента «ухудшилось здоровье», поэтому его осматривали врачи лондонской больницы. Срочная госпитализация потребовалась менее чем через год после того, как в октябре 2018 года Али бен Бонго Ондимба перенес инсульт во время визита в Саудовскую Аравию.

Сразу после сообщения Bloomberg о госпитализации президента Габоны члены организации African Observatory в социальной сети Twitter начали нагнетать обстановку и опубликовали пост с призывом для габонцев, которые живут в Великобритании, отправить Ондимбу обратно на родину, чтобы его лечили так же, как и остальных налогоплательщиков.

If this #Bloomberg news about the President of #Gabon receiving treatment in #London is true, we would encourage all #Gabonese and #Africans in the #UK to look out for him and send him back to #Gabon to receive treatment there just like their #taxpayers. @PresidentABO #Africa