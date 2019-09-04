Орешкин заявил, что РФ может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года, для этого есть предпосылки. Таким мнением он поделился в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 4 сентября.

«Можем и раньше, главное делать все, что мы должны сделать со своей стороны в первую очередь», — уверен министр.

По словам Орешкина, хоть и темпы роста в России последние несколько лет невысокие, они соответствуют тем прогнозам, которые ожидались. Глава Минэкономразвития отметил, что разрыв с экономикой Германии, с которой идет конкуренция за пятую позиция, уже составляет меньше 3%.

Согласно майскому указу российского лидера Владимира Путина, к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Сейчас ВВП страны находится на шестом месте в мире по объему после Китая, Соединенных Штатов, Индии, Японии и Германии.

Пятый Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. Событие продлится до 6 сентября включительно.