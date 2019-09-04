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11:52   4 Сентября 2019
Россия

РФ передала детям Сирии гумпомощь со школьными наборами к учебному году

РФ передала детям Сирии гумпомощь со школьными наборами к учебному году

Сирийские школьники в Восточной Гуте получили наборы для учащихся старших и младших классов от военных из российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей.

Гуманитарная акция прошла в поселке Айн-Терма. Военные РФ привезли школьникам Сирии 60 учебных наборов для младшеклассников и 500 наборов для старших классов, чтобы те успешно начали учебный год. Родители учащихся получили 750 продовольственных наборов с мукой, крупами и конфетами.

РФ передала детям Сирии гумпомощь со школьными наборами к учебному году

В гуманитарной акции российского ЦПВС поучаствовал и меценат Башар Нури, представляющий сирийский фонд «Уафа». Он передал 1 500 000 сирийских фунтов на оснащение школы имени Ридуа Абду Резек — на базе этого учебного заведения проводилась гумпомощь.

Всего Центр по примирению враждующих сторон провел около 2,2 тысяч гуманитарных акций в Сирии, общий вес доставленных грузов составил более 3,5 тысяч тонн. Российские военные ежегодно стараются помочь школьникам Сирии перед сентябрем, обеспечивая их учебниками, тетрадями и письменными принадлежностями.

РФ передала детям Сирии гумпомощь со школьными наборами к учебному году

Началу антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии исполняется четыре года в конце сентября: за несколько лет усилиями российских военных, дипломатов, советников и специалистов была уничтожена крупнейшая в истории запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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