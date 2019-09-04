Россия и Азербайджан обсудили кибербезопасность и антитеррористическую деятельность

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил вопросы кибербезопасности и антитеррора с азербайджанским коллегой. От Азербайджана в совещании принимал участие секретарь Совета безопасности Рамиль Усубов. Встреча состоялась в Баку.

Николай Патрушев завявил, что уверен в продолжении плодотворной работы между Россией и Азербайджаном по линии аппаратов Совбезов. Также представитель Совбеза России поздравил Рамиля Усубова с вступлением в должность. По словам Патрушева, важно совместно реализовывать инфраструктурные проекты на границе обеих стран, а также активно продолжать развитие военной и технической сферы.

Визит Николая Патрушева в Баку длился два дня, в конце визита секретарь российского Совбеза возложил венки к могиле бывшего главы Азербайджана Гейдара Алиева.