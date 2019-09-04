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11:37   4 Сентября 2019
Весь мир

Италия собирается инвестировать десять миллиардов евро в Россию

Италия собирается инвестировать десять миллиардов евро в Россию

Италия намерена увеличить инвестиции в Россию. В планах - в ближайшее время достичь показателя в десять миллиардов евро. Об этом рассказал глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в прошлом году инвестиции составили пять миллиардов евро. В планах - увеличить их в два раза, чтобы достичь десяти миллиардов.

«Пока не знаем, случится ли это в 2020 году или позже, но есть такая цель», — сказал Трани.

Напомним, 4-6 сентября во Владивостоке проводится V Восточный экономический форум.

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Автор: Виктория Разумовская
#италия #экономика #политика #инвестиции

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