Италия собирается инвестировать десять миллиардов евро в Россию

Италия намерена увеличить инвестиции в Россию. В планах - в ближайшее время достичь показателя в десять миллиардов евро. Об этом рассказал глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в прошлом году инвестиции составили пять миллиардов евро. В планах - увеличить их в два раза, чтобы достичь десяти миллиардов.

«Пока не знаем, случится ли это в 2020 году или позже, но есть такая цель», — сказал Трани.

Напомним, 4-6 сентября во Владивостоке проводится V Восточный экономический форум.