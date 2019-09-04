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11:28   4 Сентября 2019
Россия

Россия и Япония продвинут торгово-экономические проекты

Россия и Япония продвинут торгово-экономические проекты

Каналами продвижения торгово-экономических проектов станут мэтчинговая платформа ДЖЕТРО Trade Tie-Up Promotion Program, различные деловые мероприятия с участием российского и японского бизнеса, а также совместные семинары. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и председатель Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Нобухико Сасаки в среду, 4 сентября, в рамках ВЭФ во Владивостоке подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы создать платформы продвижения совместных торгово-экономических проектов.

По итогам 2018 года товарооборот между российской и японской сторонами не только увеличился на 19 процентов, но и преодолел отметку в 20 миллиардов долларов, а несырьевой неэнергетический экспорт показал рост на 13 процентов, до 2,8 миллиарда долларов. По словам Слепнева, РЭЦ сотрудничает с ДЖЕТРО с 2018 года.

«Важно, что меморандум поспособствует реализации проектов как на уровне крупного, так и малого бизнеса», — добавил генеральный директор Российского экспортного центра. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #япония #торговля

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