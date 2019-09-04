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11:18   4 Сентября 2019
Весь мир

Премьера Индии наградят орденом Андрея Первозванного

Премьера Индии наградят орденом Андрея Первозванного

Глава государства Владимир Путин сообщил, что в Кремле состоится церемония вручения индийскому премьеру Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 

Речь об этом зашла на переговорах Путина и Моди на полях ВЭФ-2019 во Владивостоке.

«Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда в России», — отметил президент РФ.

Указ о награждении индийского политика орденом был подписан Путиным в апреле. Награду вручат с формулировкой «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #индия #моди #орден андрея первозванного

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