Премьера Индии наградят орденом Андрея Первозванного

Глава государства Владимир Путин сообщил, что в Кремле состоится церемония вручения индийскому премьеру Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Речь об этом зашла на переговорах Путина и Моди на полях ВЭФ-2019 во Владивостоке.

«Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда в России», — отметил президент РФ.

Указ о награждении индийского политика орденом был подписан Путиным в апреле. Награду вручат с формулировкой «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».