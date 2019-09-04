Иран отпустит семь членов экипажа с танкера Stena Impero

Иран отпустил семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero, который задержали более месяца назад. Моряки, среди которых один россиян, могут покинуть Иран. Об этом сообщает пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко в среду, 4 сентября.

«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана», — отметил он.

По его Ганенко, на задержанном танкере остается «минимум» экипажа, чтобы судно могло снова выйти в море. Ранее о планах пустить семерых членов экипажа заявлял официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. По его словам, среди них есть граждане Индии.

Напомним, КСИР задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе в июле.На борту судна находилось 23 человека, в том числе три россиянина.