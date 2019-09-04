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11:34   4 Сентября 2019
Россия

Моди поблагодарил Путина за визит на завод «Звезда»

Моди поблагодарил Путина за визит на завод «Звезда»

Глава правительства Индии Нарендра Моди поблагодарил российского президента Владимира Путина за визит на судостроительный комплекс «Звезда». Об этом премьер написал 4 сентября в своем Twitter. 

«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — написал Моди. 

В среду индийский премьер приехал во Владивосток по приглашению российской стороны, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме. Вместе с российским президентом он посетил комплекс «Звезда», на котором ознакомился с ходом работ по модернизации производства. 

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что построенные на «Звезде» суда будут доставлять российскую нефть и сжиженный природный газ на мировые рынки, в том числе в Индию. 

Завод «Звезда» построили в 1954 году. Шесть лет назад Путин поручил создать на его базе промышленный кластер, который будет производить морскую технику и оборудование. На сегодняшний момент на судоверфи трудятся три тысячи человек.  

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Автор: Софья Белоцерковская
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