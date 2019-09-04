Моди поблагодарил Путина за визит на завод «Звезда»

Глава правительства Индии Нарендра Моди поблагодарил российского президента Владимира Путина за визит на судостроительный комплекс «Звезда». Об этом премьер написал 4 сентября в своем Twitter.

«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — написал Моди.

В среду индийский премьер приехал во Владивосток по приглашению российской стороны, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме. Вместе с российским президентом он посетил комплекс «Звезда», на котором ознакомился с ходом работ по модернизации производства.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что построенные на «Звезде» суда будут доставлять российскую нефть и сжиженный природный газ на мировые рынки, в том числе в Индию.

Завод «Звезда» построили в 1954 году. Шесть лет назад Путин поручил создать на его базе промышленный кластер, который будет производить морскую технику и оборудование. На сегодняшний момент на судоверфи трудятся три тысячи человек.