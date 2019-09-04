Журналисты обнаружили в Москве «фабрику провокаций» под управлением Ходорковского

Журналисты смогли попасть на тренинг «фабрики провокаций» в Москве, где готовят людей для срыва единого дня голосования.

На мероприятии лекторы рассказывают собравшимся о работе наблюдателей на избирательных участках. Причем главный упор делается отнюдь не на чистоту выборных мероприятий. Они объясняют, как поднять панику в социальных сетях и популярность информационного вброса.

«У нас есть фактически два способа — это фото- и видеосъемки. То, что мы сняли, выложили в YouTube, Facebook, дает лишнее количество участников на очередном митинге», — рассказал инструктор.

Более того, удостоверения СМИ, которые предоставляют больше прав на участках для голосования, раздаются всем подряд. Разумеется, никто из этих людей не будет проводить настоящую журналистскую работу.

Как отмечает «Рен-ТВ», организаторами такого «тренинга» выступают «Открытая Россия» и ассоциация «Голос». Первое движение, финансируемое беглым олигархом Михаилом Ходорковским, признано нежелательным в России, а второе проходит процедуру ликвидации, так как оно было признано иностранным агентом.

Напомним, что с июля Москву захлестнули незаконные митинги, организаторами которых выступают экс-кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого количества недействительных голосов. Больше всех выделилась скандальная юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которую «поддержали» мертвецы. В ее честь также организовали «фабрики» по рисовке, на которым людям платили за подделку избирательных документов.

На несанкционированные акции «оппозиция» свозит людей из других регионов. Корреспондент ФАН внедрился в ряды «гастролеров», которым заплатили за участие в событии 31 августа. Как оказалось, таким «навальнистам» платят за работу семь тысяч рублей и выдают нелегальные сим-карты. Инструктаж проводят назначенные бригадиры, которые рассказывают как правильно привлекать к себе внимание и готовят к стычкам с силовиками. К месту действия массовку отвозят на машинах или автобусах.

Выяснилось, что к завозу провокаторов причастен так называемый ФБК Навального: бригадир предупреждал собравшихся, что их ждет инструктаж от некой Ольги. Скорее всего, речь шла о работнице фонда Ольге Ключниковой.

Массовость поддержки «оппозиции» поддерживается даже в социальных сетях. Не секрет, что «Навальный и Ко» активно ведут аккаунты в Twitter. Однако проверка на сервисе Twitter Audit показала, что либералам не чужда «накрутка» подписчиков. Так, у блогера значится более двух миллионов человек в подписавшихся, однако количество настоящих людей меньше минимум на полмиллиона.

Аналогичная ситуация наблюдается и других представителях «тусовки». Все цифры приведены в инфографике: