Путин заявил, что Россия и Индия согласовали ряд важных двусторонних документов

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Индия договорились о согласовании ряда важнейших двусторонних документов. Об этом российский лидер рассказал в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

По словам президента страны, беседа с премьером Индии Нарендрой Моди состоялась по пути к судостроительному комплексу «Звезда». Стороны достигли ряда соглашений по вопросам промышленности, образования и культуры, а также в военно-технической и торгово-инвестиционной сферах. Российский лидер также подчеркнул, что Индия очень близка или совпадает во мнении с Россией по многим важнейшим вопросам.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке в среду, 4 сентября, он завершится в пятницу, 6 сентября.