Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пафмилова отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборы

Пафмилова отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборы

 Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС

Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС
Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

 Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины

Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины
Умер фотограф Питер Линдберг

Умер фотограф Питер Линдберг

 Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне

Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне
Пафмилова отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборы

Пафмилова отметила низкий процент отказов в регистрации кандидатов на выборы

 Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС

Путин заявил о переговорах по зоне свободной торговли с Индией и ЕАЭС
Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

 Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины

Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины
Умер фотограф Питер Линдберг

Умер фотограф Питер Линдберг

 Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне

Bloomberg использовали как катализатор протестных движений в Габоне
11:18   4 Сентября 2019
Политика

Путин заявил, что Россия и Индия согласовали ряд важных двусторонних документов

Путин заявил, что Россия и Индия согласовали ряд важных двусторонних документов

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Индия договорились о согласовании ряда важнейших двусторонних документов. Об этом российский лидер рассказал в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. 

По словам президента страны, беседа с премьером Индии Нарендрой Моди состоялась по пути к судостроительному комплексу «Звезда». Стороны достигли ряда соглашений по вопросам промышленности, образования и культуры, а также в военно-технической и торгово-инвестиционной сферах. Российский лидер также подчеркнул, что Индия очень близка или совпадает во мнении с Россией по многим важнейшим вопросам.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке в среду, 4 сентября, он завершится в пятницу, 6 сентября.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #индия #моди

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...