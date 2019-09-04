Глава МИД Финляндии посоветовал Евросоюзу наладить отношения с Россией
Решение глобальных кризисов трудно представить без России. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью газете Financial Times.
«Очень трудно представить решение (глобальных кризисов) без России, или решение, по которому Россия не являлась бы в каком-то смысле активным партнером», — сказал Хаависто.
По мнению главы финского МИД, Евросоюз должен приложить усилия, чтобы улучшить отношения с Россией, если он намерен повысить уровень европейской безопасности перед лицом международных конфликтов, трансатлантической напряженности и Brexit.
После того, как на Украине сменилось руководство, у отношений России и Евросоюза появился шанс достичь прогресса.
«Теперь на Украине новое руководство, и мы, конечно, можем считать, что это новая возможность», — сказал он.