Решение глобальных кризисов трудно представить без России. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью газете Financial Times.

«Очень трудно представить решение (глобальных кризисов) без России, или решение, по которому Россия не являлась бы в каком-то смысле активным партнером», — сказал Хаависто.

По мнению главы финского МИД, Евросоюз должен приложить усилия, чтобы улучшить отношения с Россией, если он намерен повысить уровень европейской безопасности перед лицом международных конфликтов, трансатлантической напряженности и Brexit.

После того, как на Украине сменилось руководство, у отношений России и Евросоюза появился шанс достичь прогресса.