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10:55   4 Сентября 2019
Россия

Глава МИД Финляндии посоветовал Евросоюзу наладить отношения с Россией

Глава МИД Финляндии посоветовал Евросоюзу наладить отношения с Россией

Решение глобальных кризисов трудно представить без России. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью газете Financial Times.

«Очень трудно представить решение (глобальных кризисов) без России, или решение, по которому Россия не являлась бы в каком-то смысле активным партнером», — сказал Хаависто.

По мнению главы финского МИД, Евросоюз должен приложить усилия, чтобы улучшить отношения с Россией, если он намерен повысить уровень европейской безопасности перед лицом международных конфликтов, трансатлантической напряженности и Brexit. 

После того, как на Украине сменилось руководство, у отношений России и Евросоюза появился шанс достичь прогресса. 

«Теперь на Украине новое руководство, и мы, конечно, можем считать, что это новая возможность», — сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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