Политтехнолог назвал книгу про «разгон Первомая» в Петербурге неактуальной

Сегодня, 4 сентября, в Петербурге будет презентована книга социолога Владимира Костюшева под громким названием «В защиту человеческого достоинства. Доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге». Политтехнолог, специалист по политическому PR Сергей Наумов считает, что из презентации хотят сделать событие, чтобы повысить продажи книги.

«Я не совсем понимаю, к чему эту историю сейчас пристегивать к Петербургу. Тем более, что никакого жесткого разгона не было. Все, кто хотел — выступили, мешали петербуржцам. Не вижу актуальной причины для презентации», - сказал Наумов «Политике Сегодня».

1 мая 2019 года власти Петербурга согласовали шествие оппозиционной колонны по Невскому проспекту. Однако ее участники почти сразу начали провоцировать правоохранителей на задержания. Как выяснил ФАН, оппозиционерам заранее раздавалась методичка по тому, как подстроить «нужные эпизоды». А «вознаграждали» устроителей провокацией алкоголем и подозрительными препаратами.

«Провоцировать лучше всего либо молодых полицейских, либо наиболее угрожающе выглядящих. В роли жертвы лучше всего выглядят молодые парни и девушки субтильного телосложения, либо пожилые люди. Снимайте все и вся — чем больше ракурсов, тем больше возможностей отработать задачу», — раздавались указания митингующим перед демонстрацией.

Сейчас оппозиционеры пытаются выдать выгодные им эпизоды за объективную реальность в тщетных попытках взбаламутить общественность. Наумов считает, что объективных причин для митингов в Северной столице нет.

«Митинги были похожи на какой-то цирк. Кроме того, они отнимают деньги налогоплательщиков, ведь приходится задействовать силы правопорядка, скорую помощь. Да и просто они мешают рядовым петербуржцам. Ничего кроме неудобств эти митинги доставить не могут. Серьезные вещи на площадях не решаются. В Питере сегодня нет абсолютно никакой основы для того, чтобы выходить на митинги. Тот же врио губернатора Беглов периодически встречается с людьми в разных форматах: в соцсетях, ездит на встречи. Я на сегодня не вижу никакого смысла, чтобы ходить по улицам, когда эти вопросы решаются в цивилизованном порядке», — сказал эксперт.

Антигероем Первомая стал депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. Перед началом шествия он сидел на асфальте, уставившись в пустоту, а потом встал и стал провоцировать полицию. Как позже выяснили журналисты, на праздник Резник пришел с замутненным сознанием. Депутат с завидным постоянством курит нечто, способом нехарактерным для табака, пройти тест на наркотики отказывается. Помощь в излечении от недуга ему предлагал коллега из Закса Андрей Анохин. Резник от духовной и медицинской помощи отказался, предпочтя каникулы в стране, где марихуана продается в аптеках.