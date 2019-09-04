Венесуэла проведет масштабные военные учения на границе с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о подготовке к военным учениям «Суверенитет и мир», которые начнутся 10 сентября у западной границы страны из-за агрессии Колумбии.

Об этом сообщил глава Боливарианской республики во время выступления перед преподавателями и учениками военной академии, трансляция велась в личном Twitter-аккаунте Мадуро.

«Я отдаю приказ стратегическому командованию армии Венесуэлы и всем приграничным военным подразделениям объявить оранжевый уровень угрозы перед лицом агрессии Колумбии по отношению к Венесуэле…», — заявил Мадуро.

Учения пройдут с 10 по 28 сентября: в эти сроки будет приведена в готовность вся система вооружений, запланировано оперативное развертывание всех вооруженных сил. Причиной такого решения Мадуро назвал желание «войны и насилия» со стороны правительства соседней Колумбии, которая, несмотря на мирные договоренности, объявило Венесуэлу инициатором 70-летней войны в Колумбии.

«70 лет мы были жертвами войны в Колумбии. Мы приняли к себе 6 миллионов беженцев, спасающихся от этой войны, а наши граждане постоянно гибнут в приграничных конфликтах от рук вооруженных колумбийских группировок, контрабандистов», — заключил Мадуро.

Ранее Мадуро назвал «недружественной» позицию президента США Дональда Трампа по отношению к Венесуэле и перечислил три попытки Вашингтона помешать легитимным властям Венесуэлы. Например, в феврале западные СМИ с целью повлиять на политическую обстановку в Венесуэле, намеренно распространяли вброс о так называемом «золоте Мадуро», якобы вывезенном из Каракаса самолетами российской авиакомпании. Также тиражировался фейк о некой ЧВК «Вагнера», будто отправленной в Венесуэлу для охраны законного президента. Информацию вскоре опровергли не только Москва и Каракас, но и те же самые СМИ, что ее опубликовали.