Россияне реже уезжают лечиться за границу

Около 100 тысяч россиян выехали за границу в 2017 году для получения медпомощи. В 2018 году такой показатель сократился до 80 тысяч человек. Об этом сообщает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 4 сентября.

Ведомство старается по-возможности мониторить ситуацию и поддерживать отношения с ассоциациями по медицинскому туризму, приводит News.ru слова министра. По словам Скворцовой, в основном россияне обращаются к зарубежным специалистом для углубленных обследований и выявления заболеваний на начальной стадии.

При этом за минувший год поток россиян в Германию сократился в шесть раз. Это связано с повышением качества медицинских услуг в России.