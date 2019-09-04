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10:48   4 Сентября 2019
Россия

Россияне реже уезжают лечиться за границу

Россияне реже уезжают лечиться за границу

Около 100 тысяч россиян выехали за границу в 2017 году для получения медпомощи. В 2018 году такой показатель сократился до 80 тысяч человек. Об этом сообщает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 4 сентября.

Ведомство старается по-возможности мониторить ситуацию и поддерживать отношения с ассоциациями по медицинскому туризму, приводит News.ru слова министра. По словам Скворцовой, в основном россияне обращаются к зарубежным специалистом для углубленных обследований и выявления заболеваний на начальной стадии.

При этом за минувший год поток россиян в Германию сократился в шесть раз. Это связано с повышением качества медицинских услуг в России.

«В прошлом году мы впервые запустили международные онкоскрининги. В этом году уже на семь основных локализаций рака. Скрининги проводятся по той же методологии, по которой проводятся в Европе, Австралии и США», — рассказала министр.

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Автор: Арсений Аскольский
#скворцова

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