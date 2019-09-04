Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года

Российский лидер Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москву в мае следующего года. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

В среду глава российского государства во время переговоров с индийским премьером пригласил его принять участие в праздновании юбилея, посвященному Победе в ВОВ.

«Ждем вас в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом», — обратился к Моди президент РФ.

Российский лидер также отметил, что намерен встретиться с индийским премьером на саммите Брикс, который пройдет в Бразилии.

Ранее Путин и Моди посетили судостроительный комплекс «Звезда». О модернизации завода им рассказал директор «Роснефти» Игорь Сечин.