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10:37   4 Сентября 2019
Россия

Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года

Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года

Российский лидер Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москву в мае следующего года. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС. 

В среду глава российского государства во время переговоров с индийским премьером пригласил его принять участие в праздновании юбилея, посвященному Победе в ВОВ. 

«Ждем вас в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом», — обратился к Моди президент РФ. 

Российский лидер также отметил, что намерен встретиться с индийским премьером на саммите Брикс, который пройдет в Бразилии. 

Ранее Путин и Моди посетили судостроительный комплекс «Звезда». О модернизации завода им рассказал директор «Роснефти» Игорь Сечин.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #моди

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