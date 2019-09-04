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Сотрудник посольства Румынии в Кабуле погиб при взрыве

Сотрудник посольства Румынии в Кабуле погиб при взрыве

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10:50   4 Сентября 2019
Весь мир

Сотрудник посольства Румынии в Кабуле погиб при взрыве

Сотрудник посольства Румынии в Кабуле погиб при взрыве

Сотрудник румынского посольства в Афганистане погиб при взрыве, который произошел в Кабуле в ночь на 3 сентября. Еще один представитель дипломатической миссии получил тяжелые ранения, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Румынии.

На данный момент решается вопрос о возвращении тела погибшего на родину. Пострадавшего перевезут в Европу для оказания необходимой медицинской помощи, как только стабилизируется его состояние.

«МИД решительно осуждает теракт и подчеркивает поддержку Румынии в борьбе с терроризмом во всех ее формах», — добавили в сообщении.

Глав посольства и службы охраны эвакуировали, они находятся на военной базе. Министр иностранных дел Румынии Рамона Мэнеску связалась с дипломатами и передала соболезнования. Обсуждается повышение безопасности дипработников.

Сотрудник посольства Румынии в Кабуле погиб при взрыве

В ночь на 3 сентября в элитной районе столицы Афганистана прогремел взрыв. Ответственность за теракт взяло движение «Талибан»* (запрещена в России). Боевики указали, что их целью были иностранцы. Сообщалось о 16 погибших и 119 пострадавших.

* «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории России.

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Автор: Анна Манц
#взрыв #посольство #кабул #афганистан #румыния

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