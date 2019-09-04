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10:31   4 Сентября 2019
Россия

Четыре населенных пункта на Дальнем Востоке освободились от воды

Четыре населенных пункта на Дальнем Востоке освободились от воды

Подтопленные после дождевого паводка два населенных пункта в Амурской области, Хабаровском крае и два в Еврейской АО освободились от воды за прошедшие сутки.

«Освободились от воды четыре населенных пункта: по одному в Амурской области и Хабаровском крае и два в Еврейской АО, 25 жилых домов и 41 приусадебный участок», — сказано в сообщении МЧС России.

 Остаются затопленными еще 91 населенный пункт, пострадавших в них нет. К ликвидации последствий подключили более  3 190 человек, 782 единицы техники, 64 плавсредства, МЧС РФ привлекло еще 572 человека, 119 единиц техники и 32 плавсредства.

Четыре населенных пункта на Дальнем Востоке освободились от воды

Жители пострадавших от паводка поселков находятся в пунктах временного размещения: на данный момент это 101 человек, включая 38 детей.

Ранее сообщалось, что выплаты из федерального и областного бюджета после наводнения в Приамурье получили 80% пострадавших. 3 сентября губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на 3 сентября правительству области нужно 260 миллионов рублей на выплаты, но большая часть граждан получила свои деньги.

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Автор: Тимофей Булочкин
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