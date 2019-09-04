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10:58   4 Сентября 2019
Россия

Питерские русофобы пытаются «отмыться», выпустив псевдорасследование о беспорядках 1 мая

Питерские русофобы пытаются «отмыться», выпустив псевдорасследование о беспорядках 1 мая

Первомайская демонстрация — одна из тех тем, которую мусолит петербургская оппозиция и либерально настроенные депутаты ЗакСа, уже не первый месяц. Они всячески передергивают майские события, пытаясь их выставить в выгодном ключе.

В частности, 4 сентября состоится презентация книги социолога Владимира Костюшева «В защиту человеческого достоинства. Доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге». По заявлению автора, при написании материала использовались интервью с участниками шествия, очевидцами, политиками и т.д.

В июне Федеральное агентство новостей выпустило собственное расследование о тех событиях. По информации агентства, оппозиционеры готовились к провокациям заранее. Этим объясняется и характер лозунгов и агрессивное поведение собравшихся. ФАН пишет, что, вероятно, главной целью «объединенных демократов» была потасовка с колонной «Единой России».

Сотрудники правоохранительных органов повели себя предельно корректно и уберегли шествие от массовых беспорядков. 

Питерские русофобы пытаются «отмыться», выпустив псевдорасследование о беспорядках 1 мая

Очевидцы утверждали, что люди в колонне оппозиции что-то передавали друг другу в пакетах, возможно, алкоголь. Кроме того, они делились друг с другом какими-то таблетками.

Неадекватно вели себя и координаторы шествия, например, депутат Максим Резник. Участники тех событий рассказывают, как народный избранник уселся посреди Невского проспекта, перекрыв движение колонне. СМИ тогда заподозрили, что Резник употребляет запрещенные вещества.

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Автор: Виктория Разумовская
#оппозиция #расследование #петербург #первомай

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