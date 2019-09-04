Брилев будет модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ

Телеведущий, замгендиректора телеканала «Россия-1» Сергей Брилев будет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) с участием глав России Владимира Путина, Индии Нарендры Моди и Японии Синдзо Абэ. Об этом говорится на сайте мероприятия в среду, 4 сентября.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что модератором пленарной сессии ВЭФ станет ведущий ABC Джордж Стефанопулос.

Напомним, Брилев уже модерировал пленарную сессию форума с участием Путина в прошлом году.

Пятый Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. Событие продлится до 6 числа.