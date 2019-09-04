Депутат Госдумы предложил по-новому оценивать ущерб от лесных пожаров

Специалисты при оценке ущерба от лесных пожаров должны учитывать не только экономические потери, но и негативное влияние на здоровье людей. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, пишет 4 сентября «Парламентская газета».

По мнению Николаева, для решения проблемы лесных пожаров следует пересмотреть приказ Минприроды 2015 года, согласно которому местные власти сами решали вопрос о тушении пожаров. Он также отметил, что следует по-новому оценивать ущерб от пожаров и брать в расчет негативное влияние на здоровье населения. Этим должны заниматься Минздрав и Роспотребнадзор.

Глава Комитета Госдумы подчеркнул, что сейчас в России готовятся законопроекты, призванные решить проблему пожаров и незаконной заготовки древесины. Согласно новым правилам вопросы лесоустройства будут переданы на федеральный уровень, изменится форма сопроводительных документов при перевозке древесины, а также ведение обязательной регистрации пунктов ее складирования и отгрузки. Также будет создана единая информационная система в лесном хозяйстве.

На вопрос журналиста по поводу увеличения зарплат лесникам, Николаев ответил, что это зависит от решения Правительства.

«Со своей стороны мы в прошлом году внесли поправки в бюджет, которые позволили создать более чем две тысячи рабочих мест для лесников. Мы обращаем внимание на необходимость увеличения зарплат и исполнения поручения президента о наделении охотничьих инспекторов и работников различных природоохранных служб перекрёстными полномочиями в области лесного, охотничьего и рыболовного надзора», — сказал он и добавил, что кабмин пока не выполнил это поручение.

Также Николаев отметил, что многие люди из одной семьи не могут работать в лесничестве. Причина — антикоррупционные нормы, запрещающие работать родственникам в государственной организации. Однако следует помнить, что в небольших населенных пунктах тяжело найти работу вне лесхоза, поэтому необходимо исправить этот пробел в законе, считает собеседник «Парламентской газеты».