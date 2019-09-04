Спецкоры ФАН пообщались с главой ЗВО Ливии

Журналисты «Федерального агентства новостей» Владимир Малянов и Альгис Микульскис встретились с начальником Западного военного округа Ливии генералом Усамой Аль Джувелли.

Они обсудили начало гражданской войны в республике и нынешнюю ситуацию. Стоит отметить, что военный окончил московскую Академию имени Фрунзе. Он напомнил, что раньше российско-ливийские отношения имели теплую и дружественную направленность. Джувелли надеется, что страны вернутся к этому в скором времени.

Корреспонденты ФАН посетили Ливию с рабочей поездкой, чтобы рассказать россиянам о ситуации в африканской стране. Стоит отметить, что перед командировкой была проведена тщательная подготовка и оформлены все необходимые документы. Малянов и Микульскис работают на подконтрольной властям Триполи территории официально. Соответствующее разрешение было получено у внешнеполитических ведомств России и Ливии. В Telegram-канале «ЛивияФАН» оперативно публикуется свежая информация о жизни в республике.

В середине мая в столице Ливии задержали сотрудников Фонда национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые работали над социологическими исследованиями. Ливийские власти никак не интересовались проводимой работой. К тому же, один из сотрудников — Александр Прокофьев — смог беспрепятственно вернуться на родину.

Но в один момент Шугалей и Суэфан перестали выходить на связь, хотя въезд в Ливию был абсолютно законным. Общественные организации, российские политики и министерство иностранных дел РФ пытаются повлиять на ситуацию, но на данный момент проблема остается не решенной.