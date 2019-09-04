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10:02   4 Сентября 2019
Весь мир

Иран обещает вернуться к соблюдению СВПД, если получит кредит на 15 миллиардов долларов

Иран обещает вернуться к соблюдению СВПД, если получит кредит на 15 миллиардов долларов

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), если стране предоставят кредит в размере 15 миллиардов долларов в течение четырех месяцев.

Дипломат отметил, что позиция Ирана такова: Европа должна закупать нефть у Ирана или предоставить Тегерану альтернативу в виде кредитной линии, которая обеспечена нефтяными поставками. Фактически это означает предварительную продажу нефти.

«Таким образом, если Иран достигнет соглашения, он в течение четырех месяцев либо реализует свои запасы нефти, либо продаст ее в кредит», — добавил Арагчи.

При этом он выразил сомнение, что «европейцы успеют сделать конструктивные шаги до 5 сентября». По этой причине будет новый этап по сокращению выполнения обязательств Тегераном СВПД.

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Автор: Виктория Разумовская
#иран #политика #ядерная сделка #свпд

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