Иран обещает вернуться к соблюдению СВПД, если получит кредит на 15 миллиардов долларов

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), если стране предоставят кредит в размере 15 миллиардов долларов в течение четырех месяцев.

Дипломат отметил, что позиция Ирана такова: Европа должна закупать нефть у Ирана или предоставить Тегерану альтернативу в виде кредитной линии, которая обеспечена нефтяными поставками. Фактически это означает предварительную продажу нефти.

«Таким образом, если Иран достигнет соглашения, он в течение четырех месяцев либо реализует свои запасы нефти, либо продаст ее в кредит», — добавил Арагчи.

При этом он выразил сомнение, что «европейцы успеют сделать конструктивные шаги до 5 сентября». По этой причине будет новый этап по сокращению выполнения обязательств Тегераном СВПД.