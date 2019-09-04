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9:57   4 Сентября 2019
Россия

Бронемашины «Тайфун» удешевили для Минобороны

Бронемашины «Тайфун» удешевили для Минобороны

Главный конструктор компании «Ремдизель» Игорь Зарахович рассказал за счет чего удалось снизить стоимость бронеавтомобилей серии «Тайфун» для министерства обороны. Об этом сообщило РИА Новости 4 сентября.

«По просьбе Минобороны мы пошли по пути удешевления «Тайфуна», и нам удалось снизить стоимость машины примерно на 30 процентов за счет некоторых изменений», — сказал он.

Это касается замены гидропневматической подвески на пружинную и упрощения электронных систем. Он отметил, что последние «не всегда нужны», так как для управления сложной электроникой требуется высококлассный специалист. К тому же, подготовка кадров, которые могли бы управлять всеми типами бронемашин, на данный момент практически невозможна.

Конструктор также рассказал следующей машине данной серии — десантируемом «Тайфуне-ВДВ».

«Надеюсь, до конца года ее госиспытания завершатся, и она получит литеру «О1», — поделился собеседник.

У этой модели уменьшили габариты и вес, а также увеличили грузоподъемность. На базе бронемашины уже разработали ряд модификаций, в частности самоходный миномет «Набросок» и артиллерийский «Завет».

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Автор: Анна Манц
#минобороны #тайфун #бронеавтомобиль

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