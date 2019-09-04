Бронемашины «Тайфун» удешевили для Минобороны

Главный конструктор компании «Ремдизель» Игорь Зарахович рассказал за счет чего удалось снизить стоимость бронеавтомобилей серии «Тайфун» для министерства обороны. Об этом сообщило РИА Новости 4 сентября.

«По просьбе Минобороны мы пошли по пути удешевления «Тайфуна», и нам удалось снизить стоимость машины примерно на 30 процентов за счет некоторых изменений», — сказал он.

Это касается замены гидропневматической подвески на пружинную и упрощения электронных систем. Он отметил, что последние «не всегда нужны», так как для управления сложной электроникой требуется высококлассный специалист. К тому же, подготовка кадров, которые могли бы управлять всеми типами бронемашин, на данный момент практически невозможна.

Конструктор также рассказал следующей машине данной серии — десантируемом «Тайфуне-ВДВ».

«Надеюсь, до конца года ее госиспытания завершатся, и она получит литеру «О1», — поделился собеседник.

У этой модели уменьшили габариты и вес, а также увеличили грузоподъемность. На базе бронемашины уже разработали ряд модификаций, в частности самоходный миномет «Набросок» и артиллерийский «Завет».