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9:41   4 Сентября 2019
Россия

Росрыболовство собирается выращивать дораду в Черном море

Росрыболовство собирается выращивать дораду в Черном море

Россия собирается выращивать рыбу дорада в Черном море. О планах Росрыболовства рассказал РИА Новости замглавы ведомства Петр Савчук на полях ВЭФ-2019.

«Мы видим хороший опыт выращивания сибаса, дорады в Турции. Дораду мы собираемся выращивать в Черном море», — сказал он.

Он отметил, что институты Росрыболовства уже сейчас могут предоставить возможность для выращивания этого вида. Рыбаки в этом процессе тоже заинтересованы — ведомство вступило в переговоры с тремя предприятиями.

К проекту планируют привлечь крупных российских предпринимателей. 

«Наши некоторые олигархи вложились в Средиземноморье, мы сейчас их пытаемся вернуть», — сказал Савчук.

Дорада — рыба рода спаров. После введения в России продовольственного эмбарго пять лет назад рестораторы так и не смогли найти ей полноценную замену.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #рыбаки #росрыболовство

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