Росрыболовство собирается выращивать дораду в Черном море
Россия собирается выращивать рыбу дорада в Черном море. О планах Росрыболовства рассказал РИА Новости замглавы ведомства Петр Савчук на полях ВЭФ-2019.
«Мы видим хороший опыт выращивания сибаса, дорады в Турции. Дораду мы собираемся выращивать в Черном море», — сказал он.
Он отметил, что институты Росрыболовства уже сейчас могут предоставить возможность для выращивания этого вида. Рыбаки в этом процессе тоже заинтересованы — ведомство вступило в переговоры с тремя предприятиями.
К проекту планируют привлечь крупных российских предпринимателей.
«Наши некоторые олигархи вложились в Средиземноморье, мы сейчас их пытаемся вернуть», — сказал Савчук.
Дорада — рыба рода спаров. После введения в России продовольственного эмбарго пять лет назад рестораторы так и не смогли найти ей полноценную замену.