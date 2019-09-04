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9:30   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

Адвокат сомневается, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет до 8 сентября

Возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной вряд ли состоится до конца недели, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин в комментарии РИА Новости 4 сентября. Кроме этого, защитник не смог назвать точную дату, когда процедура могла бы пройти.

30 августа пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская указывала, что окончательной даты обмена еще нет. Вместе с тем, она отмечала плановый и беспрепятственный ход работ. Так как переговоры достаточно сложные, представитель призывала набраться терпения и не распространять слухи по данному вопросу.

Стоит отметить, что в СБУ и офисе украинского президента Владимира Зеленского подтверждали, что переговоры по возможному обмену удерживаемыми лицами все еще продолжаются.

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Автор: Анна Манц
#россия #украина #обмен #заключенные

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