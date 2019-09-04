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Сечин рассказал Путину и Моди о модернизации завода «Звезда»
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 Путин и Моди встретились во Владивостоке

Путин и Моди встретились во Владивостоке
9:18   4 Сентября 2019
Россия

Сечин рассказал Путину и Моди о модернизации завода «Звезда»

Сечин рассказал Путину и Моди о модернизации завода «Звезда»

Российский глава Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди посетили судостроительный комплекс «Звезда». О модернизации завода им рассказал директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Президент энергетической компании подробно остановился на строительстве сухого дока. Уникальный проект позволит создавать суда любого размера. Также он показал политическим глава макеты судов, которые запустят в производство. Стоит отметить, что Путин давал Моди некоторые пояснения, в частности на презентации модели ледокола:

«Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины: до четырех метров».

Сечин рассказал Путину и Моди о модернизации завода «Звезда»

Напомним, что в 2013 году глава России поручил создать на Дальнем Востоке судостроительный промышленный кластер. Ряд компаний во главе с «Роснефтью» взялись за модернизацию «Звезды». Уже сейчас завод способен выпускать судна под разные требования, в частности оборонные.

Пятый Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. Событие будет проходить до 6 числа.

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Автор: Анна Манц
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