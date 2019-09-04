Поезда на водородном топливе начнут выпускать в России

В России могут начать выпуск поездов на водородном топливе. РЖД рассматривают остров Сахалин в качестве пилотного полигона для их запуска.

В среду, 4 сентября, на ВЭФ-2019 было подписано соглашение о сотрудничестве по данному проекту. Его подписал глава РЖД Олег Белозеров, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.

Проект оценивается как перспективное направление. Его задача — повысить экологическую безопасность.

Переход на водородное топливо требует предварительного технико-экономического обоснования, расчета стоимости жизненного цикла, проведения ряда испытаний, подтверждения соответствия требованиям безопасности и подконтрольной эксплуатации.