Абэ вылетел во Владивосток, где посетит ВЭФ и пообщается с Путиным

Японский премьер-министр Синдзо Абэ направляется во Владивосток, где проходит пятый Восточный экономический форум, сообщило агентство «Киодо» 4 сентября.

Он вылетел из аэропорта «Ханэда». В столице дальневосточного региона России политик встретится с главой страны Владимиром Путиным. Мероприятие назначено на четверг, 5 сентября.

«Я бы хотел провести встречу с президентом России Путиным, чтобы способствовать переходу переговоров по мирному договору на новый уровень», — отметил Абэ.

В ноябре прошлого года в Сингапуре главы России и Японии возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

Документ говорит о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей. СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире. Декларацию ратифицировали в обоих странах 8 декабря 1956 года.

После того, как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности, Москва аннулировала обязательства по соглашению. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. Событие продлится до 6 числа.