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8:49   4 Сентября 2019
Россия

Deutsche Welle отказалась участвовать в заседаниях думской комиссии о вмешательстве

Deutsche Welle отказалась участвовать в заседаниях думской комиссии о вмешательстве

Немецкая радиостанция Deutsche Welle отказалась от участия в заседании думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщил представитель ресурса Йоханнес Хоффман в ответе на запрос Государственной думы.

Такое решение он объяснил тем, что компания — это субъект публичного права Германии, который подотчетен только местным органам. Вместо этого, он пригласил главу комиссии ГД Василия Пискарева​​​ на встречу с генеральным директором станции в Боне или Берлине, чтобы обсудить вопрос.

В начале прошлого месяца депутаты Госдумы призвали расследовать факт иностранного вмешательства во внутренние дела России. Причина кроется в призывах и распространении данных о незаконных митингах в Москве со стороны зарубежных СМИ и дипломатов.

Deutsche Welle отказалась участвовать в заседаниях думской комиссии о вмешательстве

Ранее Пискарев отмечал, что у думского органа есть вопросы к Deutsche Welle, поэтому было решено пригласить их представителей для разъяснений. Немецкая компания распространяет данные для российской аудитории, а комиссия представляет интересы населения страны.

«Мы хотим истины, а истины можно достигнуть только таким образом: не путем переписок, а путем живого общения», — отмечал он.

Напомним, что за организацией незаконных акций стоят экс-кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого количества недействительных голосов. Больше всего отличилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая была уличена в «фабриках» по подделке подписей. Более того, ее «поддержали» несуществующие и даже мертвые люди.

Deutsche Welle отказалась участвовать в заседаниях думской комиссии о вмешательстве

Вместо законных способов оспаривания решения избиркомов, таких как суд, «оппозиционеры» решили нарушить закон и сподвигнуть на это других людей. С июля в столице прошел ряд незаконных митингов с провокациями и нападениями на полицейских.

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Автор: Анна Манц
#москва #госдума #оппозиция #митинг #deutsche welle #вмешательство

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