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8:17   4 Сентября 2019
Россия

Глава Забайкалья хочет продемонстрировать потенциал края на ВЭФ

Глава Забайкалья хочет продемонстрировать потенциал края на ВЭФ

Демонстрация потенциала и инвестиционных возможностей Забайкальского края на Восточном экономическом форуме помогут вернуть субъект на экономическую карту, уверен врио губернатора региона Александр Осипов. Об этом сообщает РИА Новости 4 сентября.

«Он [край] территориально близок к крупнейшим экономикам с большими объемами экспорта-импорта, но при этом по своим технологиям, экономическим показателям, международной торговле, выглядит так, как будто он удален», — сказал собеседник.

Забайкалью необходимы средства, люди и идеи, а ВЭФ стал местом, где можно удовлетворить эти потребности. По словам регионального главы, компании из Индии и Китая проявляют заинтересованность к субъекту.

Глава Забайкалья хочет продемонстрировать потенциал края на ВЭФ

«На ВЭФ у региона запланирован ряд переговоров с иностранными делегациями, результатом которых может стать возможность региона реализовать свой инвестиционный потенциал в сфере добычи полезных ископаемых, деревопереработки и сельского хозяйства», — отметил Осипов.

К тому же, край имеет порядка миллиона продуктивных земель, на которых можно совместно выращивать продукцию. Поставки могут быть направлены, в первую очередь, на китайскую территорию, заметил врио губернатора.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 4 сентября и продлится до 6 числа.

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Автор: Анна Манц
#вэф #забайкалье #осипов

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