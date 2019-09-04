Глава Забайкалья хочет продемонстрировать потенциал края на ВЭФ

Демонстрация потенциала и инвестиционных возможностей Забайкальского края на Восточном экономическом форуме помогут вернуть субъект на экономическую карту, уверен врио губернатора региона Александр Осипов. Об этом сообщает РИА Новости 4 сентября.

«Он [край] территориально близок к крупнейшим экономикам с большими объемами экспорта-импорта, но при этом по своим технологиям, экономическим показателям, международной торговле, выглядит так, как будто он удален», — сказал собеседник.

Забайкалью необходимы средства, люди и идеи, а ВЭФ стал местом, где можно удовлетворить эти потребности. По словам регионального главы, компании из Индии и Китая проявляют заинтересованность к субъекту.

«На ВЭФ у региона запланирован ряд переговоров с иностранными делегациями, результатом которых может стать возможность региона реализовать свой инвестиционный потенциал в сфере добычи полезных ископаемых, деревопереработки и сельского хозяйства», — отметил Осипов.

К тому же, край имеет порядка миллиона продуктивных земель, на которых можно совместно выращивать продукцию. Поставки могут быть направлены, в первую очередь, на китайскую территорию, заметил врио губернатора.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 4 сентября и продлится до 6 числа.