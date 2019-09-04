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7:49   4 Сентября 2019
Весь мир

Путин и Моди встретились во Владивостоке

Путин и Моди встретились во Владивостоке

Российский президент Владимир Путин встретил индийского премьера Нарендру Моди на причале острова Русский на территории ДВФУ, где проходит Восточный экономический форум.

Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток ночью. Он находится на ВЭФ с официальным визитом по приглашению Путина.

Главы государств тепло поприветствовали друг друга. На пути к катеру Моди и Путин обменялись рукопожатиями и немного пообщались на причале. Они поднялись на катер «Ураган», на котором вместе от бухты Аякс направились на судостроительную верфь «Звезда».

Ранее посол Индии Бала Венкатеш Варма заявил, что лидеры проведут в среду во встречи в формате тет-а-тет и в конце дня вместе поужинают. Также Путин и Моди посетят высокотехнологичную судоверфь «Звезда».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со среды по пятницу.

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Автор: Олег Королев
#путин #владивосток #моди

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