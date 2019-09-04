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 Иранский министр призвал Трампа перестать изображать злодея Таноса

Иранский министр призвал Трампа перестать изображать злодея Таноса
7:17   4 Сентября 2019
Весь мир

Иранский министр призвал Трампа перестать изображать злодея Таноса

Иранский министр призвал Трампа перестать изображать злодея Таноса

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми в ответ на новые санкции США против иранских космических ведомств призвал американского президента Дональда Трампа перестать изображать злодея киновселенной Marvel Таноса.

Во вторник США ввели санкции против иранского исследовательского института астронавтики, космического агентства Ирана и центра исследования космоса исламской республики. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что введение данных ограничительных мер якобы обусловлено активностью гражданского космического агентства в программе по развитию баллистической ракетной программы.

Джахроми на своей странице в Twitter написал, что даже не может найти США на снимке космической туманности. «Что уж говорить о санкциях в космосе», - заявил он, комментируя снимок.

Отмечается, что вселенная и светлое будущее принадлежат всем, а не некоторым. «Перестань изображать Таноса, Дональд Трамп», - отметил министр.

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Автор: Олег Королев
#иран #трамп #американские санкции

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