Трамп объявит режим ЧС в четвертом штате из-за урагана «Дориан»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что объявит режим ЧС в ближайшее время в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан».

На своей странице в Twitter Трамп сообщил, что по просьбе сенатора Северной Каролины Томаса Тиллиса вечером составит и подпишет декларацию о чрезвычайной ситуации в штате. Американский лидер выразил надежду, что региону она не понадобится.

Данное объявление со стороны президента США означает, что федеральные власти при необходимости окажут помощь властям штата в борьбе со ураганом и устранении его последствий.

Ранее власти четырех штатов - Флориды, Южной и Северной Каролины, а также Джорджии объявили режим ЧС из-за приближения стихии. Накануне Трамп подписал аналогичные декларации для всех четырех штатов.

Ураган «Дориан» обрушился на северную часть Багам в воскресенье. В результате погибли семеро человек.