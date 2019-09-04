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7:03   4 Сентября 2019
Весь мир

Трамп объявит режим ЧС в четвертом штате из-за урагана «Дориан»

Трамп объявит режим ЧС в четвертом штате из-за урагана «Дориан»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что объявит режим ЧС в ближайшее время в штате Северная Каролина из-за урагана «Дориан».

На своей странице в Twitter Трамп сообщил, что по просьбе сенатора Северной Каролины Томаса Тиллиса вечером составит и подпишет декларацию о чрезвычайной ситуации в штате. Американский лидер выразил надежду, что региону она не понадобится.

Данное объявление со стороны президента США означает, что федеральные власти при необходимости окажут помощь властям штата в борьбе со ураганом и устранении его последствий.

Ранее власти четырех штатов - Флориды, Южной и Северной Каролины, а также Джорджии объявили режим ЧС из-за приближения стихии. Накануне Трамп подписал аналогичные декларации для всех четырех штатов.

Ураган «Дориан» обрушился на северную часть Багам в воскресенье. В результате погибли семеро человек.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #ураган

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