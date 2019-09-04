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6:36   4 Сентября 2019
Весь мир

Американские сенаторы призвали Трампа не отказывать в военной помощи Украине

Американские сенаторы призвали Трампа не отказывать в военной помощи Украине

Группа американских сенаторов от обеих партий призвала Белый дом выделить средства для обеспечения безопасности, сообщает Politico.

Ранее издание со ссылкой на сотрудника администрации США сообщало, что президент Дональд Трамп просит свою команду по нацбезопасности пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в американских интересах. На данный момент вопрос находится на рассмотрении, предназначенные для Киева средства пока заморожены.

В письме к исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни пятеро «проукраинских» сенаторов назвали помощь Украине «крайне необходимой для долговременной жизнеспособности украинских войск». Отмечается, что она необходима, чтобы обеспечить защиту территории страны.

Письмо подписали республиканцы Роб Портман и Рон Джонсон, а также демократы Ричард Блументал, Джинн Шейхин, Дик Дурбин.

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Автор: Олег Королев
#сша #украина

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