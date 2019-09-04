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6:05   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины

Эксперт рассказал об угрозе блэкаута для Украины

Американский газ, который Польша будет продавать Украине, не покроет дефицит газа в стране. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ.

По мнению эксперта, в условиях, когда транзит российского газа через Украину может прекратиться, заявления Киева о восполнении дефицита путем закупок СПГ у Польши нельзя оценивать положительно.

Кущ заявил, что украинские власти создают ложную иллюзию о том, что газ, который американцы поставят по морю и затем через территорию Польши, может закрыть газовый дефицит.

Экономист заявил, что объемы американского СПГ кардинально не изменят энергетическую ситуацию. При этом альтернативные каналы поставок газа для Украины пока отсутствуют или только начинают прорабатываться. Кущ заявил, что нынешняя ситуация грозит стране полноценным блэкаутом этой зимой.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через территорию Украины истекают в конце текущего года.

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Автор: Олег Королев
#украина #газ #спг

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