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5:43   4 Сентября 2019
Весь мир

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до семи человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до семи человек

Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до семи человек, сообщил премьер-министр Губерт Миннис. Трансляцию выступления вел телеканал ZNS Bahamas.

По словам главы островного государства, двое пострадавших были доставлены в больницу, однако позже они скончались. Ожидается, что число жертв может увеличиться.

Также Миннис сообщил, что во вторник на Багамы прибудет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В воскресенье ураган обрушился на Багамы. Стихийное бедствие нанесло внушительный ущерб инфраструктуре Абако. По предварительным данным, повреждены и разрушены 13 тысяч домов.

Первого сентября «Дориан» достиг пятой категории. Ряд американских штатов объявил режим ЧС. На данный момент он движется вдоль американского атлантического побережья.

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Автор: Олег Королев
#ураган #багамы

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