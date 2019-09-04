Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до семи человек

Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до семи человек, сообщил премьер-министр Губерт Миннис. Трансляцию выступления вел телеканал ZNS Bahamas.

По словам главы островного государства, двое пострадавших были доставлены в больницу, однако позже они скончались. Ожидается, что число жертв может увеличиться.

Также Миннис сообщил, что во вторник на Багамы прибудет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В воскресенье ураган обрушился на Багамы. Стихийное бедствие нанесло внушительный ущерб инфраструктуре Абако. По предварительным данным, повреждены и разрушены 13 тысяч домов.

Первого сентября «Дориан» достиг пятой категории. Ряд американских штатов объявил режим ЧС. На данный момент он движется вдоль американского атлантического побережья.