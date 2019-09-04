Минприроды завершило дополнительные исследования для расширения арктических границ РФ

Министерство природы РФ завершило дополнительные научные исследования для расширения российских границ в Арктике, сообщил РИА «Новости» глава ведомства Дмитрий Кобылкин на площадке ВЭФ.

Ранее министр заявлял, что дополнительные научные исследования, которые позволят РФ расширить свои границы на арктическом континентальной шельфе, будут закончены летом.

По его словам, Минприроды РФ ведет переговоры с «Роснефтью» и «Газпромом» об увеличении работ по разведке арктических месторождений.

Отвечая на вопрос о факте завершения дополнительных исследований, Кобылкин сообщил, что те планы, которые были поставлены перед ведомством, уже завершены.

В 2015 году Москва направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров. Данные меры могут позволить прирастить потенциальные запасы углеводородов по меньшей мере на пять миллиардов тонн условного топлива.