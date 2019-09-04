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Жириновский прокомментировал отмену депутатской неприкосновенности на Украине

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4:32   4 Сентября 2019
Весь мир

Жириновский прокомментировал отмену депутатской неприкосновенности на Украине

Жириновский прокомментировал отмену депутатской неприкосновенности на Украине

Глава ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за политические маневры, которые приближают развал страны. Соответствующее заявление он сделал в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению депутата, Зеленский не понимает, о чем говорит. По его словам, если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли.

Политик отметил, что в ситуации, когда данный вопрос поднимался, украинцы были против. Жириновский уверен, что неприкосновенность была снята для того, чтобы «заткнуть глотку депутатам».

Также депутат выразил уверенность, что снятие неприкосновенности послужит началом более жуткого разрушения украинской государственности. По его словам, когда парламент замолчит, то рухнет и Украина.

Во вторник в окончательном чтении Верховная рада Украины приняла закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность со следующего года.

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Автор: Олег Королев
#украина #жириновский

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