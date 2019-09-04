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 Премьер Индии по-русски рассказал о прибытии во Владивосток на ВЭФ

Премьер Индии по-русски рассказал о прибытии во Владивосток на ВЭФ
4:03   4 Сентября 2019
Весь мир

Премьер Индии по-русски рассказал о прибытии во Владивосток на ВЭФ

Премьер Индии по-русски рассказал о прибытии во Владивосток на ВЭФ

Индийский премьер Нарендра Моди по прибытию на ВЭФ написал у себя в Twitter на русском языке.

На своей странице он написал, что приехал во Владивосток - столицу Дальнего Востока, являющуюся «перекрестком динамичного региона».

Моди отметил, что с нетерпением ждет участия в различных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Ранее индийский посол в РФ Бала Венкатеш Варма заявил, что Нью-Дели ожидает, что на встрече глав двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди на Восточном экономическом форуме во Владивостоке состоится обмен пятнадцатью подписанными соглашениями.

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Автор: Олег Королев
#индия #нарендра моди

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