Премьер Индии по-русски рассказал о прибытии во Владивосток на ВЭФ

Индийский премьер Нарендра Моди по прибытию на ВЭФ написал у себя в Twitter на русском языке.

На своей странице он написал, что приехал во Владивосток - столицу Дальнего Востока, являющуюся «перекрестком динамичного региона».

Моди отметил, что с нетерпением ждет участия в различных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита. pic.twitter.com/8pn70Cn0pv — Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2019

Ранее индийский посол в РФ Бала Венкатеш Варма заявил, что Нью-Дели ожидает, что на встрече глав двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди на Восточном экономическом форуме во Владивостоке состоится обмен пятнадцатью подписанными соглашениями.