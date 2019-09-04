Россияне стали в 195 раз реже болеть гриппом, сообщила Попова

Заболеваемость гриппом среди россиян снизилась с 1996 года в 195 раз, заявила в интервью РИА «Новости» на площадке ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в стране наблюдается очень существенное снижение заболеваемости гриппом. Попова отметила, что самым надеждным способом обезопасить себя от данной болезни является вакцинация.

Четвертого сентября начинается Всероссийская прививочная кампания против гриппа.

Ранее Попова заявила, что благодаря вакцинопрофиклактике средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 20-30 лет.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Роспотребнадзор накануне сообщил, что вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Наиболее подходящее для этого время - октябрь-ноябрь. Для надежной защиты вакцинацию необходимо проводить каждый год.