Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на чьей свадьбе в минувшем году побывал президент России Владимир Путин, в интервью РИА «Новости» рассказала о вдохновляющих беседах с российским лидером.

По словам Кнайсль, следующая ее встреча с Путиным произойдет в зависимости от его расписания. Она отметила, что Путин всегда великодушно находил время для двусторонних дискуссий.

Экс-министр отметила, что ее очень вдохновляет, когда удается с кем-либо побеседовать о геополитике и ее истинном значении, а также увидеть целостную картину. По ее словам, у нее было всего лишь несколько встреч, на которых она могла обсудить с кем-то целостную картинку мира.

«Это было очень вдохновляюще и очень щедро со стороны господина Путина уделить этому время», - заявила Кнайсль.

Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в минувшем году.