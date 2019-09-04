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Экс-глава МИД Австрии рассказала о вдохновляющих политических дискуссиях с Путиным

Экс-глава МИД Австрии рассказала о вдохновляющих политических дискуссиях с Путиным

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3:17   4 Сентября 2019
Весь мир

Экс-глава МИД Австрии рассказала о вдохновляющих политических дискуссиях с Путиным

Экс-глава МИД Австрии рассказала о вдохновляющих политических дискуссиях с Путиным

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на чьей свадьбе в минувшем году побывал президент России Владимир Путин, в интервью РИА «Новости» рассказала о вдохновляющих беседах с российским лидером.

По словам Кнайсль, следующая ее встреча с Путиным произойдет в зависимости от его расписания. Она отметила, что Путин всегда великодушно находил время для двусторонних дискуссий.

Экс-министр отметила, что ее очень вдохновляет, когда удается с кем-либо побеседовать о геополитике и ее истинном значении, а также увидеть целостную картину. По ее словам, у нее было всего лишь несколько встреч, на которых она могла обсудить с кем-то целостную картинку мира.

«Это было очень вдохновляюще и очень щедро со стороны господина Путина уделить этому время», - заявила Кнайсль.

Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в минувшем году.

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Автор: Олег Королев
#путин #кнайсль

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