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 Американский сенатор Майк Ли получил визу в Россию

Американский сенатор Майк Ли получил визу в Россию
3:08   4 Сентября 2019
Весь мир

Американский сенатор Майк Ли получил визу в Россию

Американский сенатор Майк Ли получил визу в Россию

Посольство РФ в США оформило визы американскому сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам, сообщает пресс-служба дипмиссии.

В соответствии с существующей процедурой посольство РФ в Вашингтоне оформило визы сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам.

Ранее издание Politico сообщило, что сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли планировал отправиться в РФ на текущей неделе, однако российскую визу до сих пор не получил. В Москве у него должна состояться встреча с уходящим американским послом Джоном Хантсманом, который ранее возглавлял Юту.

Посольство России в этой связи на своей странице в Twitter напомнило парламентарию, что для въезда в Россию недостаточно одного заполнения анкеты - нужно также принести в консульство документы.

Чуть более недели назад сенатор-республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи заявили, что российские власти отказали им в выдаче визы.

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Автор: Олег Королев
#посольство рф в сша #сенат сша

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